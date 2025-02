Calciomercato.it - Futuro Conceiçao e nuovo DS: ennesimo intreccio Juve e Milan

sotto esame: primo a essere a rischio l’allenatore Conceicao, tanti cambiamenti nel club inclusa la dirigenzaIlha inaugurato una due giorni di Champions League davvero disastrosa per le squadre italiane, uscendo dall’Europa per mano dal Feyenoord in una gara rocambolesca a San Siro. Ma il fatto che anche Atalanta entus abbiano seguito la stessa sorte non può essere certo una consolazione, anzi, per il Diavolo.Conceicao, Leao, Theo e non solo: mezzocon le valigie in mano – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Adesso, c’è da guardare subito avanti o almeno provarci, tentando di dare un senso alla stagione. Per i rossoneri, rimangono il campionato e la Coppa Italia, in cui si dovrà ottenere il massimo. In Serie A, soprattutto, occorre andare all’assalto del quarto posto, per ritornare nell’Europa che conta.