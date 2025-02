Ilrestodelcarlino.it - Furti in casa, fermati ed espulsi tre sospettati

Forlì, 20 febbraio 2025- Avevano preso domicilio da pochi giorni a Forlì i tre uomini di origine albanesealle porte di Cesena dagli agenti di Volanti, Commissariato e Squadra Mobile. Sono, per usare le parole della polizia di Stato, "fortementedi appartenere ad un gruppo dedito aiin abitazione". Affidati al personale della Sezioneoni dell’Ufficio immigrazione, i tre sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Per questo motivo, espletate tutte le attività necessarie all’accompagnamento alla frontiera, tra sabato e domenica scorsi sono stati rimpatriati nel paese di origine, come detto la vicina Albania. L'one del terzetto è il risultato dell'attività di Volanti, Commissariato e Squadra Mobile svolta nell’ambito del piano di controllo straordinario disposto dal questore Claudio Mastromattei nello scorso weekend e nella prima parte di questa settimana.