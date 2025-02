Reggiotoday.it - "Furia o Ventu": conto alla rovescia per il videoclip del nuovo brano di Tiziana Serraino

Leggi su Reggiotoday.it

"Out now" si dice in inglese per anticipare l’uscita di un. San Valentino, in effetti, ha partorito su tutte le piattaforme ""; illavoro della folksinger e cantautrice regginache farà parte del suo "Vathìa Tour 2025". Il video sarà disponibile.