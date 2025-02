Fanpage.it - “Fugatti fa il duro con la carabina”. La protesta in Trentino dove si potranno abbattere fino a 5 lupi l’anno

Leggi su Fanpage.it

Secondo il nuovo protocollo tecnico dell'Ispra, Regioni e Province Autonomeuna quota massima diritenuti pericolosi o dannosi per le aziende. Mentre inFugatti esulta, la sua opposizione in Consiglio provinciale denuncia: "È solo propaganda. Il suo fine non è gestire i grandi carnivori ma far vedere che lui ha i muscoli, ma con la carabina sono capaci tutti"