Abruzzo24ore.tv - Fuga rocambolesca con cocaina: giovane si schianta e viene arrestato

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Un 24enne albanese tenta di sfuggire ai carabinieri nel parcheggio di un supermercato all'Aquila, ma sicontro un'auto in sosta; trovato in possesso die contanti, è statoper spaccio di droga. All'Aquila, undi 24 anni di origine albanese è statodai carabinieri dopo un tentativo dinel parcheggio di un supermercato. Notato dai militari durante un controllo di routine, ilha cercato di allontanarsi rapidamente, ma ha perso il controllo del veicolo, collidendo con un'auto parcheggiata e rischiando di investire alcuni clienti presenti. Durante la perquisizione, sono state rinvenute otto dosi die una somma di 750 euro in contanti. Il 24enne è stato quindicon l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto in attesa dell'udienza di convalida.