FS Donnarumma | Al lavoro per nuova rete ferroviaria senza interrompere il servizio

«Stiamo rinnovando laitaliana e lo stiamo facendosospendere il, nonostante 1200 cantieri presenti nel Paese”. Lo ha rimarcato l’amministratore delegato del Gruppo FS Stefano Antonio, in occasione della conferenza stampa presso la sede FS di Roma. L’incontro con i giornalisti è stato l’occasione per fare il punto sui cantieri in corso e presentare le iniziative per informare i cittadini sulle modifiche alla circolazionedurante i mesi estivi, a causa dei lavori sulla.I progetti di sviluppo dell’infrastrutturaNuove opere, ma anche manutenzione dellaesistente. Un impegno da 100 miliardi di investimenti in infrastrutture nei prossimi 10 anni, ben oltre il termine del PNRR che vede RFI e Anas come principali stazioni appaltanti.