Frosinone, al via le richieste per prestazioni assistenziali domiciliari disabilità gravissima.

L’assessorato ai servizi sociali del Comune di, coordinato da Alessia Turriziani, comunica che è stato approvato l’Avviso pubblico per gli interventi in favore di persone in condizione dicon necessità di sostegno intensivo, con ricezione dellea decorrere dal 20 febbraio 2025.Beneficiari degli interventi sono i cittadini del capoluogo e quelli residenti nei Comuni del Distretto Sociale B, di cuiè capofila, in condizione dicon necessità di sostegno intensivo (), ivi compresi quelli affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e in stato di demenza molto grave (anche con morbo di Alzheimer).Tutti i nuovi richiedenti dovranno presentare istanza di accesso ai benefici previsti dall’Avviso utilizzando l’apposita modulistica, corredata degli allegati richiesti, a partire dal 20 febbraio 2025.