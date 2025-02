Sololaroma.it - Friburgo-Werder Brema, il pronostico di Bundesliga: Under e riscatto Grifo

Leggi su Sololaroma.it

Dopo i verdetti dei play-off di Champions è giornata di Europa e Conference League, ma alle porte c’è un nuovo weekend di campionati nazionali, che cominciano ad andare verso la loro fase finale. In Germania la 23ª giornata disi apre con, in programma venerdì 21 febbraio alle 20:30 all’Europa-Park Stadion, che mette in palio punti decisamente importanti per la corsa all’Europa di entrambe le squadre.Magic moment per i padroni di casa che, dopo aver mancato per un soffio nella scorsa stagione la conferma del piazzamento europeo conquistato nell’anno precedente, sono decisi a tornare alla ribalta. Attuale 5° posto della classifica a 36 punti ad una sola lunghezza dal Lipsia 4°, che significherebbe Champions League, ma urge guardarsi prima di tutto alle spalle in una ressa importante nelle zone nobili della graduatoria.