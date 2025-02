Ilfattoquotidiano.it - Francesco Salvi su TvLoft con tre pillole di umorismo. Si parte con Perry Naso, il detective del nonsense

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Arriva sul’di. Il comico lombardo, partito dal celebre Derby club di Milano e popolarissimo grazie a Drive in, programma cult di Italia1 a fine anni Ottanta, torna con tre nuovi sketch che esaltano il suo stile surreale. Dopo aver dato la voce a Lupo Alberto e recitato anche su Rai1 in Un medico in famiglia,porta sullo schermo una serie di personaggi eccentrici. Tra scenette di vita coniugale, ile il Tg Morti, ritroviamo iltipico della sua comicità. Un ritorno atteso per chi già lo conosce, una piacevole sorpresa per chi ancora deve scoprirlo e potrà farlo anche grazie al libro, ‘’Tegucigalpa’ (ed. Morellini), da poco uscito nelle librerie.L'articolosucon tredi. Sicon, ildelproviene da Il Fatto Quotidiano.