Isaechia.it - Francesca Sorrentino torna sui social dopo il singolare epilogo del suo trono a Uomini e Donne: ecco cosa ha pubblicato

ta su Instagramaver definitivamente concluso la sua esperienza suldiaver ripetutamente sollevato dubbi sulla sincerità del suo storico corteggiatore Gianmarco Meo, del quale ha ammesso di non fidarsi, ha scelto di uscire mano nella mano con Gianluca Costantino.Non si è trattato della canonica scelta con i petali rossi:ha semplicemente espresso la volontà di continuare a conoscerlo fuori. I due, infatti, all’interno del programma hanno potuto condividere solo pochi momenti insieme.Ildellaè stato piuttosto criticato. Agli occhi dei telespettatori, è spesso risultata poco predisposta a lasciarsi andare davvero. Le esterne con i suoi corteggiatori non hanno di fatto trasmesso emozioni particolari e in generale il percorso non ha generato particolare curiosità.