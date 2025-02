Tutto.tv - Francesca Sorrentino dopo la scelta a UeD: frecciate e messaggi criptici

Leggi su Tutto.tv

Ieri, mercoledì 19 febbraio, è andata in onda la particolaredia Uomini e Donne, o meglio, la non. Una volta che la puntata in questione è andata in onda, la giovane ha potuto riprendere possesso dei suoi social, cosa che ha prontamente fatto., infatti, ha pubblicato delle Instagram Storie che hanno suscitato un certo clamore. Il ritorno disui socialUomini e Donne: idi supportoè tornata a pubblicare contenuti sui social una volta andata in onda la puntata di Uomini e Donne inerente la sua particolare. La giovane ha inizialmente condiviso alcunidi supporto ricevuti dalle persone a lei care, come ad esempio la sua amica Gabriela Chieffo.