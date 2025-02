Quotidiano.net - Fra i fedeli in apprensione. Lumini, candele e messe: "Ci vuole tanta pazienza"

Leggi su Quotidiano.net

A spezzare il silenzio è verso ora di pranzo don Nunzio Corrao, il cappellano del Policlinico Agostino Gemelli, chiamato affettuosamente da tutti in ospedale il ’rianimatore dello spirito’. Presiedendo una speciale messa per papa Francesco nella cappella intitolata a Giovanni Paolo II al piano terra dell’ospedale, don Nunzio evoca proprio la presenza di Bergoglio: "Che il Signore lo custodisca, che lo rafforzi nel suo ministero, che possa continuare a guidare la Chiesa con la sua saggezza e il suo amore!". In tanti si fanno largo nella cappellina, chi ha una parente ricoverato, chi prende una pausa dalla sala operatoria, chi è venuto apposta per animare con il coro la celebrazione: tutti rivolgono il pensiero lassù, al decimo piano, dove ’il canto’ che ha accompagnato la funzione, auspica lo stesso don Corrao, possa arrivare come angeli che annunciano "la guarigione".