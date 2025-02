Quotidiano.net - Fotovoltaico, verso un anno cruciale tra agevolazioni e una missione green

Si prospetta unper l'energia rinnovabile. Se da un lato si avvicina sempre di più la scadenza delDeal della ComEuropea, dall'altro c'è ancora la possibilità di usufruire diimportanti. Benefici validi anche per chi decide di installare dei pannelli fotovoltaici. Si tratta di un impianto che consente di produrre energia direttamente dal sole con un impatto significativo sulla bolletta. I vantaggi insomma ci sono, così come leper chi decide di autoprodurre energia. Questo bonus si traduce in una detrazione del 50% in dieci anni per le abitazioni private e viene riconosciuto per tutte le spese di acquisto e posa in opera e per le spese tecniche necessarie per consentire l'avvio dell'attività (spetta anche se installati su una pertinenza, purché i consumi siano domestici).