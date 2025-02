Secoloditalia.it - Foto a testa in giù e slogan antifascisti: i “collettivi” baresi contro il convegno sulle foibe, Menia li zittisce

“Una piccola e pretestuosa conzione fuori dall’Istituto Marco Polo di Bari, orchestrata tra l’altro da studenti che non la frequentano, non mi ha impedito questa mattina di raccontare anche ai ragazzila veritàe sull’esodo”. Aalta e senza manifestare timori, il senatore Roberto, esponente di Fratelli d’Italia, denuncia l’azione di prorealizzata dai sindacati studenteschi di sinistra– Unione degli studenti e Zona Franka – che su Instagram avevano pubblicato un manifesto che ritraeva l’esponente politico ain giù in occasione delorganizzato nell’ateneo. L’immagine rozza e violenta pubblicata on line dai giovani “compagni” recava un titoletto inaccettabile: “La faccia nera del governo”. Il post è stato successivamente cancellato ma ha fatto da prologo alla manifestazione per provare a bloccare