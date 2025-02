Secoloditalia.it - Foti: «L’Ucraina è stata invasa, va preservata. Con Trump bisogna parlare e l’Europa deve avere un’unica voce»

Ci sono alcuni punti fermi dai quali non si può prescindere. Il primo:la guerra l’ha subita, non cercata, quindi vanell’accordo di pace. Il secondo: l’adesione delall’Ue non dipende da Putin, ma da Ucraina e Ue. Il terzo: gli Usa ehanno entrambi sostenuto Kiev eè sempreal fianco di Washington, anche Donaldneconvenire. Il ministro per gli Affari europei, Tommaso, affronta il tema delle interlocuzioni in atto sulla guerra in Ucraina ripartendo dai fondamentali e offre una «decodificazione» delle mosse del presidente Usa. Ma è soprattutto sule sul suo ruolo che si concentra, avvertendo chesedersi al tavolo «parlando».I rischi dei vertici ristrettiPer, intervistato dal Giornale, i vertici europei separati convocati da Macron (il quale lunedì potrebbe essere a Washington, ndr), rischiano di «generare un po’ di confusione».