Ilrestodelcarlino.it - Fossi e strade, scattano i lavori per la sicurezza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I danni per le forti piogge hanno accresciuto la rabbia dei residenti accumulata per anni. Oggi però sembra che qualcosa si muova per frenare il rischio idrogeologico. Prendono ufficialmente il via, dopo l’assemblea della settimana scorsa tra i sottoscrittori dell’Accordo Agroambientale d’area Offagna-Osimo, gli interventi di mitigazione per la tutela del suolo e la prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico finanziati dalla Regione Marche con il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020. Il protocollo di intesa tra i Comuni di Offagna e di Osimo, con il primo borgo comune capofila, risale al febbraio 2019. Sono 70 i sottoscrittori dell’Accordo tra enti, aziende di servizi, privati, agricoltori, aziende agricole, organizzazioni di categoria e associazioni ambientaliste. I quattro interventi previsti sono in fase di aggiudicazione: due in territorio di Offagna e due in territorio di Osimo, tre dei quali relativi alla sistemazione di alcuni corsi d’acqua di scarico delle acque meteoriche superficiali e uno per la sistemazione di una parte di via Santo Stefano nel territorio di Osimo, quella finale.