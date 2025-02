Ilrestodelcarlino.it - Forze dell’ordine negli alloggi Acer: "Bene la proposta fatta da Ascom. Ora approfondirla sul piano tecnico"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

per creare un presidio di sicurezza costante. Questa ladi Confcommercio, tramite il direttore generale Giancarlo Tonelli, che ha definito l’idea con i suoi associati Giancarlo Morisi e Simona Bentivogli, idea già discussa con Comune, prefetto e. L’intenzione è di partire dalla Bolognina, quartiere dove si registrano con regolarità episodi legati a furti, spaccio, degrado, per estendere poi eventualmente il progetto, una volta rodato, ad altre zone ‘sensibili’. "È unache va ulteriormente approfondita sul– sottolinea Marco Bertuzzi, presidenteBologna –, in particolare in merito ai requisiti per l’assegnazione degli appartamenti". La premessa: bisogna distinguere, spiega Bertuzzi, tra case popolari e patrimonio