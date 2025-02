Ilrestodelcarlino.it - Forza un posto di blocco sull’auto rubata e rischia di investire un carabiniere, arrestato 19enne

Vergato (Bologna), 20 febbraio 2025 - Senza patente e a bordo di un'autonon si è fermato all'alt dei carabinieri,ndo diun militare dell'Arma, per poi scappare verso Vergato e schiantarsi contro una staccionata in legno. Dettagli dell'incidente Il ragazzo, un diciannovenne italiano, già noto alle forze dell'ordine, che aveva con sé un coltello a serramanico, una bomboletta di spray urticante, delle forbici, una chiave inglese e della droga, è statocon l'accusa di resistenza a un pubblico ufficiale, ricettazione e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Inseguimento e arresto Il tutto è accaduto durante la notte, quando una pattuglia dei carabinieri, impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha sorpreso nel parcheggio antistante un supermercato della zona, un’utilitaria con a bordo ilcon il volto nascosto da un passamontagna che, alla vista dei militari, è partito a forte velocità lungo la strada provinciale 325 R di Val di Setta e Val di Bisenzio in direzione Vado-Sasso Marconi, fino ad arrivare al casello autostradale di Sasso Marconi dove è stato intercettato da una pattuglia del Radiomobile.