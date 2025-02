Lapresse.it - Forza Italia, Tajani: “Con Marina Berlusconi rapporti buoni no interferenze”

Il presidente di, Antonioreplica al presunto monito di, pronunciato durante un’intervista dei giorni scorsi, tornando a parlare della vicenda a margine della conferenza stampa per presentare le prossime iniziative del partito in vista del congresso del Ppe. “Non abbiamo bisogno di nessuna sveglia perché siamo sveglissimi.è un’imprenditrice e ha diritto di esprimere le sue idee. Tutte le idee sono da ascoltare ma non è una questione che riguarda Fi”, ha detto il vicepremier. “Isono amicali ma non ha mai chiesto né preteso nulla. Ha sempre detto che ci sostiene nella diversità dei compiti. Le sue parole non vanno mai interpretate nella volontà di intervenire nella vita politica di FI”, ha concluso.