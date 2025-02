Anteprima24.it - Forza Italia: D’Agostino Segretario con la benedizione di Tajani

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutisi appresta a celebrare il congresso per la provincia di Avellino e il Commissario Provinciale Angelo Antonioè pronto a diventare coordinatore cittadino.L’appuntamento sabato 22 febbraio all’Hotel BelSito alla presenza del l presidente nazionale die ministro degli Esteri Antonio, e questa mattina la presentazione dell’iniziativa nella sede cittadina del partito alla presenza, oltre che dello stesso, della vice commissaria Giuliana Franciosa, Michela Colucci, coordinatrice provinciale diGiovani, e il consigliere regionale Livio Petittoprimo partito della provincia sopra anche al Pd, con circa 3.000 adesioni in 105 comuni (su 118 della provincia), con 500 under 30. “Le nostre adesioni”, spiega, “sono il risultato di un dialogo con le persone, cercando di far loro comprendere cos’è