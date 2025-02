Latinatoday.it - Forte grandinata, danni ingenti per le aziende agricole: Cisterna chiede lo stato di calamità

Leggi su Latinatoday.it

Sono statisopratutto alle produzionia cause dellache lo scorso venerdì 14 febbraio si è abbattuta su. Un’ondata di maltempo quella del giorno di San Valentino che, come eraannunciato, non ha risparmiato la provincia di Latina con disagi.