Formula 1 Motogp e Indycar su Sky | ecco le gare in chiaro

Dopo il grande show all’O2 Arena di Londra e le prime prove in pista a Fiorano, dove la Ferrari SF-25 è stata accolta da un bagno di folla, si mette in moto tutta la macchina del mondiale di1. Anche se il primo a partire sarà quello delle moto: Sky ha presentato la programmazione del 2025, tra conferme e novità. La settimana prossima, con le prove del Gran Premio di Thailandia per le due ruote previste per il 28 febbraio e poi nel weekend del 16 marzo con launo inizierà una lunga stagione che la ‘Casa dello Sport’ di Sky è pronta a raccontare: undici mesi con oltre mille ore di diretta distribuite su quarantadue weekend per un totale di oltre duecento. Ma a partire da questa stagione Sky sport amplia la propria offerta trasmettendo anche tutte ledi Motorsport americano fino al 2027 con le NTTSeries in esclusiva fino al 2027.