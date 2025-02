Laspunta.it - Formia, piazza Ricca a Maranola si trasforma

E’ un borgo inzione. Con l’apertura del cantiere per la riqualificazione disi avvia a diventare un luogo più moderno, funzionale e accogliente, sia per i residenti che per i turisti. Dopo l’installazione dell’ascensore presso la scuola elementare, i lavori per la realizzazione del parcheggio di via Angelo Forte, ora prende il via un’altra importante opera che restituirà una nuovaalla comunità maranolese. Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, prevede un investimento di 600mila euro e servirà anche a risolvere i problemi di infiltrazione delle acque meteoriche, che hanno compromesso la fruibilità degli immobili sottostanti, tra cui la ex Casa del Fascio.Il Sindaco di, Taddeo“I lavori avviati innon riguardano solo la riqualificazione di un nostro spazio pubblico, ma rappresentano anche un impegno per il futuro del nostro borgo.