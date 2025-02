Lanazione.it - Formazione: al via corsi gratuiti per specializzarsi nel settore audiovisivo

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 20 febbraio 2025 – L’Agenzia Formativa Formatica Scarl, in collaborazione con NANOF SRL e I Licaoni S.A.S. di Alessandro Izzo & C., lancia a Pisa duenel, rivolti a maggiorenni disoccupati o inattivi che desideranonella postproduzione video e nelle tecniche del suono. I performativi, finanziati dalla Regione Toscana attraverso il PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inseriti nel progetto Giovanisì per l’autonomia dei giovani, offrono un’opportunità concreta di qualificazione professionale in unin continua evoluzione. Il primo corso, dedicato alla postproduzione video, mira a formare tecnici specializzati nella ripresa e nel montaggio di immagini per programmi televisivi, documentari e produzioni cinematografiche. Il programma didattico prevede un approfondimento sulla teoria del linguaggio, il workflow produttivo dall’ideazione alla distribuzione e le principali tecniche di ripresa.