Fondo povertà educativa Rossi Doria Fondazione Con i Bambini | Importante il suo ripristino Lo Stato non deve essere lasciato da solo

Leggi su Orizzontescuola.it

Ildelper il contrasto dellaminorile rappresenta un passo significativo nella lotta alle disuguaglianze nel settore dell’istruzione. Secondo Marco, presidente dell’impresa sociale Con i, si tratta di una misura fondamentale "per un Paese in cui, nonostante la ricchezza, troppi minori vivono in condizioni di esclusione sociale e svantaggio economico".L'articoloCon i): “il suo. Lononda” .