Lopinionista.it - Fondazione Protettorato San Giuseppe: “Non ci sono minori stranieri non accompagnati che non vadano a scuola”

ROMA – “Non cinonche non: per noi laviene al primo posto, perché è la chiave che apre la porta dell’inclusione, della partecipazione, del protagonismo”. Così Elda Melaragno, presidente dellaSan, commenta i dati diffusi nei giorni scorsi da Ismu, contenuti nel 30° Rapporto sulle Migrazioni: solo un minore straniero non accompagnato su cinque, in Italia, frequenta la. “Non sempre è facile”, prosegue Melaragno. “Non è in discussione: laviene al primo posto. Il percorso prevede quindi l’apprendimento della lingua e il completamento del percorso scolastico. Abbiamo inventato tanti strumenti per superare gli ostacoli che incontriamo: tra questi, il filo diretto con le famiglie d’origine, che devono diventare alleate e complici, sposando in pieno questo progetto.