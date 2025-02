Fondazione Napolitano al via la stagione concertistica 2025 dei Virtuosi di Sansevero

Leggi su Ildenaro.it

La, nell’ambito della programmazione, presenta ladeidicon la direzione artistica del violinista Riccardo Zamuner che sarà divisa nelle “Quattro Stagioni deidi”.Per i concerti d’inverno il sipario si alzerà venerdì 21 febbraio alle ore 19.30 nella suggestiva Chiesa Anglicana in via San Pasquale a Napoli, con un evento imperdibile per gli amanti della musica classica che vedrà protagonista l’Ensemble dei “” al completo insieme alla straordinaria violinista Anna Tifu in qualità di solista che eseguirà un programma intitolato “Trasmo e cantabilità” con la Ciaccona di Vitali, l’Inverno da Le 4 Stagioni di Vivaldi, il concerto per 2 violini e archi di Bach, in cui ad affiancare la Tifu ci sarà Riccardo Zamuner, e la famosa Carmen Fantasy di Sarasate.