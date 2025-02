Movieplayer.it - Follemente, Edoardo Leo: “Il cinema può liberare dal pudore dei sentimenti”

Le sovrastrutture, il set con Pilar Fogliati, l'importanza del fallimento: la nostra intervista al protagonista del nuovo film di Paolo Genovese. E sul rapporto uomo-donna ci dice: "Finalmente le cose stanno cambiando". Lunedì mattina. Passata la sbornia del Festival di Sanremo torniamo a occuparci di ciò che conosciamo meglio: il. Squilla il telefono, e l'ufficio stampa ci chiede: "Leo tra dieci minuti?". Ovvio che sì. Prepariamo le domande in fretta e furia. Spaccato il secondo, eccolo che ci chiama. Come al solito generoso e puntuale nelle risposte, mai scontato e sempre disponibile. In testa abbiamo ancora la sua eccezionale rivisitazione dell'Otello di Shakespeare, nel quale ha affrontato - con estrema onestà umana e intellettuale - la questione di genere. L'occasione, ora, è però diversa:Leo è il protagonista, insieme .