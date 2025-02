Gqitalia.it - FolleMente di Paolo Genovese non è ispirato a Inside Out e affonda le sue radici negli anni Novanta

No, peril regista e sceneggiatorenon si èadOut. Anzi, il soggetto del suo ultimo film, in sala dal 20 febbraio, sarebbe arrivato ben prima, addirittura nel 1999.Quando e come è nato il progettoL’autore italiano all’epoca era stato chiamato insieme al collaboratore Luca Miniero a girare uno spot per la Rai in cui veniva mostrato come in ogni persona ci fosse più di un abbonato. Tante versioni dello stesso protagonista che venivano messe in scena nella pubblicità. Così, nello spot, un uomo entra in un bar e desidera un krapfen, valutando però tutte le conseguenze e le varianti della sua scelta, dal dover mettersi a dieta o dover andare in palestra, fino a decidere di prendere solamente un caffè. Da lì lo spunto chesi è portato dietro per più di vent’, sempre insicuro se sviluppare o meno l’idea di un personaggio con una testa “pluriabitata”.