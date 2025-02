Panorama.it - Flop Champions League, non è il fallimento del calcio italiano

Alla vigilia del super mercoledì di chiusura della prima fase della- la tonnara che ha stabilito il tabellone dai playoff in poi -, l'Italia aveva due squadre (Inter e Atalanta) nelle prime otto e una (Milan) in procinto di entrarci. Eravamo solidi alle spalle della ricchissima Premiernel ranking stagionale, con la prospettiva di poter godere anche l'anno prossimo del quinto slot nell'Europa che conta. E, soprattutto, eravamo un movimento che stava confermando per la terza stagione di fila di essere tornati a pesare nelle manifestazioni internazionali. E' svanito tutto in meno di un mese, tra errori ed omissioni che hanno scaraventato Juventus, Milan e Atalanta fuori dallacon un bottino magrissimo se è vero che, da quella vigilia del 29 gennaio, le nostre disono state capaci di mettere insieme la miseria di 2 sole vittorie (Inter contro il Monaco e l'andata della Juventus con il Psv) contro le 6 sconfitte in 10 partite.