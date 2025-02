Lanazione.it - First Lego League all’Università di Firenze: piccoli ingegneri robotici si sfidano per risolvere “problemi sottomarini”

, 20 febbraio 2025 –crescono e sidi. Il Campus Morgagni si prepara ad ospitare il 22 febbraio la qualificazione regionale per il centro Italia diChallenge: una competizione mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni. La qualificazione è organizzata dalla scuola dia, in qualità di partner regionale della Scuola di Robotica di Genova. E vedrà i ragazzi impegnati a progettare, costruire e programmare robot autonomi, applicandoli areali di carattere ecologico, economico, sociale. Quest’anno la sfida si chiama SUBMERGED? , un'avventura sottomarina che invita le squadre a esplorare gli ecosistemi oceanici e ad affrontare sfide legate alla scienza e alla tecnologia sotto la superficie del mare.