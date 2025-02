Secoloditalia.it - Firenze, muri d’odio all’università: “Viva Hamas: con i caccia e con i Mig bombardiamo Tel Aviv”. E l’ateneo non condanna

«Ci si può davvero sentire al sicurodi?». La domanda non è retorica, e a porsela sono gli studenti dell’associazione Studenti per Israele, che da giorni denunciano un clima sempre più teso nei corridoi del. Il motivo è un’inquietante scritta procomparsa la scorsa settimana suidella sede di piazza Brunelleschi, dove si tengono i corsi di Lettere e studi umanistici.Studenti «accecati dall’odio» che inneggiano ad, Hezbollah, gloria eterna a Nasrallah. Con ie con i Mig,Tel“. Non un graffito qualunque, ma un condensato di odio senza filtri, segnalato dai social dell’associazione Avanguardia e riportato oggi dal Foglio. E c’è chi, come Fausto Recupero, studente di Economia e tra i promotori dell’associazione per Israele, non ha dubbi sulla gravità della situazione: «Riprende una canzoncina ironica della Zanzara, ma la cosa grave è che questi la prendono sul serio e ci credono davvero, per come sono accecati dall’odio».