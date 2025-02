Lanazione.it - Firenze, in scena il musical su San Francesco ‘Forza venite gente’

, 20 febbraio 2025 - Ben 3.500 repliche e due milioni e mezzo di spettatori per ilitaliano più visto e longevo. Incentrato sulla vita di Sand'Assisi, “Forzagente” è un must del teatroe che non smette di incantare. E grande è l’attesa per il ritorno sulle scene fiorentine, domenica 23 febbraio (ore 17,30) al Teatro Cartiere Carrara. I biglietti (posti numerati da 33 a 44,50 euro), sono disponibili online su www.ticketone.it, sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804). Prodotto da Soni e diretto da Ariele Vincenti, “Forzagente” si presenta con una versione rinnovata nella tecnologia e nell’allestimento, ma fedele all’originale per trama e contenuti, per sviluppo drammaturgico e partiture.