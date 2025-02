Lanazione.it - Firenze, il musical Cats ritorna al Teatro Verdi

, 20 febbraio 2025 - Un’irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica: dopo il grande successo delle scorse Stagioni con numeri record e ripetuti sold out, daldiriparte il tour italiano di “”, la grande Produzione della PeepArrow Entertainment in collaborazione con ilSistina -su licenza esclusiva The Really Useful Group, London- firmata dal più attivo e creativo Regista, Produttore e adattatore diitaliano, Massimo Romeo Piparo. Dopo, dove sarà in scena dal 21 al 23 febbraio, lo spettacolo continuerà la sua avventura in tante città italiane per poi approdare l’8 maggio sul palco delSistina. Ilper eccellenza, il titolo che ha cambiato la Storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, vedrà sul palco un grande cast di oltre 30 artisti, l'Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell, coreografo del West End londinese, attuale coreografo associato delle ultime produzioni di A.