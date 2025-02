Lanazione.it - Firenze, Giulia Mazzoni porta il suono del Futurismo alle Giubbe Rosse

Leggi su Lanazione.it

, 20 febbraio 2025 -il suo omaggio alnella sua città d’origine,. La pianista e compositrice approda nel cuore del capoluogo toscano dopo il successo del suo intervento sulla musica futurista alla Gria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma in occasione della mostra Il Tempo del, promossa e sostenuta dal Ministero della Cultura. Appuntamento il 22 febbraioore 17, presso il Caffè Ledi piazza della Repubblica, dove la pianista e compositrice presenterà Veloluce, il suo nuovo brano distribuito da Ada/Warner ispirato ale alla celebre frase di Filippo Tommaso Marinetti: “Il regno della Luce è prossimo. La Luce trionferà. Con velocità, nella velocità, dalla velocità sprizzerà la luce. Veloluce! Veloluce!” L’evento, ad ingresso gratuito, sarà un’occasione per approfondire i legami tra musica, arte e sperimentazione sonora in un luogo che ha segnato la storia delle avanguardie artistiche.