Lanazione.it - Firenze, al via la rassegna Mixité: suoni e voci dal mondo in 13 concerti

, 20 febbraio 2025 – Trediciper un’immersione nel sound globale da New York a Medellin, da Timisoara a Seoul passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia, Italia.Quarta edizione perdi culture antiche e attuali, lalive firmata Toscana Produzione Musica (TPM), centro di produzione musicale con lo sguardo rivolto alle sonorità delpresieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa e il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione CR. Fino a maggio al PARC Performing Arts Research Centre di(piazzale delle Cascine 4/5/7) un cartellone di appuntamenti tra nomi internazionali e nuove produzioni per esplorare le trame sonore più interessanti da ogni angolo del