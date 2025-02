Serieanews.com - Fiorentina in lotta per l’Europa ma Commisso è nei guai: c’è un problema di non poco conto

La Fiorentina è in un momento delicato della stagione: dopo due sconfitte consecutive, si trova al sesto posto con quattro punti di distacco dal quarto, la zona Champions League. La squadra sembra essere in cerca di una reazione, ma mentre gli occhi sono puntati sul campo, la dirigenza è chiamata a fare scelte decisive anche fuori dal rettangolo verde. Tra queste, una delle più importanti riguarda i riscatti dei calciatori in prestito che stanno vestendo la maglia viola.Sono ben nove i giocatori attualmente in prestito, ma la Fiorentina dovrà fare delle valutazioni attente prima di decidere chi riscattare e chi lasciare andare.