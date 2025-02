Perugiatoday.it - Finti incidenti, fughe di gas o inesistenti problemi con l'acqua, i Carabinieri svelano le truffe agli anziani

Nipoti coinvolti in, avvocati da pagare immediatamente, anche con oro e gioielli, falsedi gas oalle condutture dell', gioielli da mettere nel congelatore per evitare che si rovinino. Sono tanti gli stratagemmi per truffare gli, spesso soli e in.