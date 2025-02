Ilrestodelcarlino.it - Finti corrieri rubano merce di valore. Colti sul fatto e presi dai militari

Ci sono i trasfertisti anche nel mondo del crimine. Due di loro si eranodei, avevano trafugatoper 75.000 euro, ma sono stati smascherati e arrestati. Sono due le persone arrestate dai carabinieri del Nucleo Operativo di Portomaggiore per truffa in concorso e falso materiale due campani, in "trasferta" nel Ferrarese. La chiamano "truffa del falso corriere", un raggiro che ha giàregistrare diverse vittime, come testimoniano le indagini e le denunce riscontrate dai carabinieri in diverse città italiane. C’è chi si finge un corriere che deve consegnare un pacco previo pagamento di un ordine onlineda un familiare. Poi, intascato il denaro, fugge. E c’è chi prova ad ingannare non un anziano, ma direttamente un’azienda, com’è avvenuto nel Portuense. Avevano utilizzato uno schema ormai collaudato, i due hanno contattato telefonicamente un’azienda del Portuense – che produce pregiati accessori in pelle per conto di noti marchi italiani – spacciandosi perincaricati del ritiro di alcuni colli.