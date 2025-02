Lapresse.it - Filippine, taglia sulle zanzare contro la febbre dengue: “Catturatele vive o morte”

Un villaggio della regione di Manila, capitale delle, ha lanciato una batlaoffrendo una ricompensa simbolica ai residenti per lecatturate,. I residenti riceveranno una ricompensa di un peso filippino (poco più di 1 centesimo) per ogni cinqueo larve di zanzara che consegneranno,La misura nel villaggio di Addition HillsAddition Hills, un villaggio urbano di oltre 100.000 residenti che vivono in quartieri affollati e in condomini residenziali, ha effettuato interventi di pulizia, di bonifica dei canali e una campagna igienica per combattere la. Ma quando quest’anno i casi sono saliti a 42 e due giovani studenti sono morti, il capo villaggio Carlito Cernal ha deciso di intensificare la lotta. I residenti riceveranno una ricompensa di un peso filippino (poco più di 1 centesimo) per ogni cinqueo larve di zanzara che consegneranno, ha annunciato Cernal.