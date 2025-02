Quotidiano.net - Filippine, cittadini pagati per uccidere le zanzare: (anche) così si combatte l’epidemia di dengue

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 febbraio 2024 - Un ‘peso’ (circa 1 centesimo e mezzo) ogni cinque: le autorità di un villaggio nellestanno distribuendo ricompense in denaro a chi catturi, vive o morte, nel tentativo di contrastarediche si sta diffondendo sul territorio. Siamo a Barangay Addition Hills, Mandaluyong, nella centrale Manila, uno dei centri più densamente popolati del Paese. Come riporta The Guardian, gli organizzatori dell’iniziativa hanno distribuito monete ai partecipanti alla caccia e hanno usato un dispositivo elettrico a raggi ultravioletti per eliminare gli insetti vivi. Un residente è riuscito a guadagnare nove pesos (circa 15 centesimi), invece, per aver consegnato 45 larve di zanzara. Il capo villaggio, Carlito Cernal, ha spiegato sui social media che il programma è stato introdotto in risposta alla crescita dei casi dinell’area: il Dipartimento della Salute all’inizio di questa settimana, ha segnalato un "aumento preoccupante" delle infezioni potenzialmente letali in nove aree delle