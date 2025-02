Ilfoglio.it - Fidarci di un attorucolo, noi fortunati ad avere un’Eleonora Duse detta Beppe Grillo

E noi che ci eravamo fidati di Zelensky. Che tifavamo per l’Ucraina guidata da quel senza patente. Quel nazificato nazificante. Noi che eravamo arrivati a stimarlo, prima che Donald Trump ci raccontasse la verità: che era stato il saltimbanco, il nano ballerino sulla corda, lui, non viceversa, ad aggredire Putin. A invadere la Russia nottetempo. A fare di Maidan un concorso di teppa filo Nato, contro il vivere civile. E noi che ci eravamo fidati, che davamo credito a Zelensky di un consenso perfino sopra al milione di morti ucraini, per il momento, ma stupidi che sono stati. Perché Zelensky di consenso invece ha il 4. Se va bene. Come ci garantiscono Trump, Musk e il rappresentante di Musk in Italia, quel Matteo Salvini che porta il nome di un santo, lo stesso di Piantedosi, il quale in effetti è Matteo, soltanto che è indegno.