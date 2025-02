Ilrestodelcarlino.it - Fiat Grande Panda, raddoppia il divertimento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È una delle auto più attese degli ultimi anni, di certo promette di essere versatile e tecnologica, perfetta per chi cerca un modello pratico e innovativo. La, best-seller di casada oltre un decennio, si fa finalmente.. La nuovaè stata presentata ufficialmente a luglio 2024 e sarà disponibile nei concessionari a partire dalla seconda metà di marzo 2025, per un modello disponibile sia in versione ibrida che elettrica. Il design dellaè quasi fisiologicamente ispirato alladegli anni '80, quella che ha scaldato il cuore di tantissimi italiani, ma ovviamente in casahanno apportato numerosi dettagli più moderni e contemporanei. L’aspetto infatti è molto robusto, con un assetto rialzato: sostanzialmente, una sorta di piccolo Suv che ha nella città il proprio habitat naturale.