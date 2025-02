Ilrestodelcarlino.it - ’Festina Lente’ con Igles Corelli. Sabato la rievocazione storica

Cè anche Comacchio con le sue bellezze naturali e le ricchezze gastronomiche nel progetto "Festina lente", che in questi giorni è stata presentata a Ferrara. Il progetto celebra due importanti anniversari: i 10 anni del Delta del Po come Riserva Mab Unesco e i 30 anni della Città capoluogo come Patrimonio Unesco. Un piano che collega Comacchio con Ferrara, passando per Ostellato, tre Comuni che, attivando una proficua sinergia, hanno ottenuto un finanziamento dal Ministero del Turismo di 930mila euro complessivi. Ad illustrare le iniziative previste nel territorio della città lagunare è l’assessore al Turismo Emanuele Mari, che con Laura Ruffoni dell’Ufficio Cultura e Alessandro Menegatti della cooperativa Work and Belong era presente alla conferenza stampa di annuncio del progetto che si è tenuta martedì nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara.