Fermana, adesso deve parlare il campo

Il confronto atteso c’è stato e il gruppo sembra essersi compattato. Lariparte dopo i quattro schiaffi pesantissimi subiti a Notaresco e lofare immediatamente perché da tre gare la classifica gialloblù è assolutamente ferma. E la squadra ora però ha finito anche tutti i paracadute e le ancore di salvataggio. Dopo il cambio in panchina con l’addio a Dario Bolzan, l’arrivo di Fabio Brini ha subito dato una scossa rapidissima all’ambiente con sette punti in tre gare, dopo il primo ko, che avevano ridato grande entusiasmo. Ma quello che era soprattutto piaciuto e balzato agli occhi è stato l’atteggiamento della squadra nei successi di Ancona e in casa contro l’Atletico Ascoli. Il sangue agli occhi, la voglia di lottare su ogni pallone, la pressione portata con ferocia sulla tre quartidifensiva con la squadra compatta e con linee strettissimi ma anche un recupero palla e la trasformazione dell’azione da difensiva in offensiva.