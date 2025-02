Anteprima24.it - Ferito con colpo d’arma da fuoco a Napoli, indaga la polizia

Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane nato nel 1996 si è è recato la scorsa notte del pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini dicon una ferita provocata da undanella zona lombare. Il ragazzo – che ha precedenti die ora è ricoverato ma non è in pericolo di vita – ha ridi essere statoda ignoti nel quartiere Sanità. Sono in corso indagini da parte degli investigatori del commissariato diMontecalvario per accertare la dinamica e il movente dell'accaduto.