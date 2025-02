Today.it - Feltri e il suicidio assistito: "Favorevole. Se si può abortire allora un vecchio deve decidere della sua vita"

Leggi su Today.it

Il direttore del Giornale Vittorioè tranciante e caustico come sempre. In un'intervista al Corriere ha ribadito le sue idee sul: "Non riesco a capire perché si possa togliere laad un bambino concepito attraverso l’aborto e non si voglia consentire ad un