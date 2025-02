Metropolitanmagazine.it - Federico Chimirri, chi è la madre del figlio Romeo

Non ci sono solo la cucina e la musica nella vita diche ha un unico, grande amore: il. Pur essendo giovanissimo, infatti, lo chef e dj è papà di un bambino che si chiamae a cui dedica gran parte del suo tempo libero regalandosi dolci momenti tra padre ecome una vacanza o una serata allo stadio per guardare la partita della propria squadra del cuore (è interista mentre ilmilanista, ndr).è nato da una precedente relazione diche, essendo molto schivo e riservato, non ha mai svelato il nome dell’ex compagna. Scorrendo la galleria del suo profilo Instagram seguito da 113mila followers, sono davvero tante le foto in cui il nuovo concorrente del Grande Fratello si mostra in versione papà. “Tutto quello che voglio per Natale sei tu”, ha scritto lo scorso Natale nella didascalia che accompagna un dolce video che racchiude alcuni momenti papà-