Oasport.it - Federica Brignone debilitata dall’influenza al Sestriere: “Sono stata una larva”

La Coppa del Mondo di sci alpino riprende dopo aver lasciato spazio ai Mondiali di Saalbach (Austria). Nella massimo circuito femminile da domani andrà in scena un week end piuttosto impegnativo per le ragazze, sulle nevi di. Sulla “Giovanni Alberto Agnelli“, si recupererà uno dei due giganti che non si tenuti in Canada, a Mont-Tremblant. Per questo, lo schedule prevede:due gare tra le porte larghe (21-22 febbraio)lo slalom (23 febbraio)C’è grande attesa per, dopo quanto fatto dalla fuoriclasse valdostana nella rassegna iridata. L’argento in superG e soprattutto l’oro in gigante, 28 anni dopo Deborah Compagnoni, hanno confermato quanto la tigre di La Salle sia in grado di fare la differenza.Sfortunatamente, dopo la competizione mondiale,ha dovuto fare i conti con alcuni malanni di stagione che ne hanno minato non poco la sua forma.