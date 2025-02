Sport.quotidiano.net - Federcalcio San Marino. Grana confermato vice presidente

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si è insediato il nuovo consiglio federale delladi Sannominato lo scorso 30 gennaio. In occasione della prima riunione alla Casa del calcio sono state assegnate le cariche previste dallo Statuto. "In linea di continuità – spiegano dalla Fsgc – rispetto al precedente mandato, con ilMarco Tura sederanno al tavolo del consiglio con ruoli statutari anche ilSimone, il segretario generale Luigi Zafferani e il tesoriere Filippo Bronzetti". A mente delle responsabilità delle macroaree, la Fsgc promuove una coppia di dirigenti federali responsabili per ognuna di essa. Il settore giovanile maschile avrà come diretti referenti Simonee Luca Nanni, il settore femminile sarà invece prerogativa di Gian Luca Angelini e Pierangelo Manzaroli, il futsal competenza di Luca Albani e Giacomo Simoncini.